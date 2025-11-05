Colón Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 12:05

Presidente Mulino encabeza actos del 5 de noviembre en Colón

El presidente José Raúl Mulino lideró en Colón los actos por la gesta del 5 de noviembre de 1903, acompañado de autoridades y bandas patrias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este miércoles 5 de noviembre las actividades oficiales de las Fiestas Patrias en la ciudad de Colón, conmemorando la gesta heroica de los colonenses que consolidó la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Los actos protocolares iniciaron con el izado de la bandera nacional en la plaza central del Centro de Arte y Cultura de Colón, ceremonia liderada por el mandatario junto a autoridades locales y nacionales.

Posteriormente, el presidente Mulino participó en la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Colón, donde se rindió homenaje a figuras destacadas de la provincia. Durante el evento, el jefe del Ejecutivo entregó el pabellón nacional a Michael Soto, uno de los abanderados designados para los desfiles patrios.

Presidente Mulino realiza reunión junto al Alcalde de Colón

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, hizo entrega de la bandera provincial a Carlos Araúz, mientras que el presidente del Consejo Municipal, Hugo Castro, entregó la bandera colonense a Michael Chen y Abel Aronátegui, abanderados de honor.

El presidente Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino, así como por ministros y viceministros de Estado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, el gobernador de Colón, Julio Hernández, concejales e invitados especiales.

Las actividades concluyeron en la Zona Libre de Colón, donde el mandatario, la primera dama y las autoridades disfrutaron de la presentación de bandas estudiantiles, institucionales e independientes, resaltando el espíritu patriótico y cultural de la provincia atlántica.

