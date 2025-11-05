Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 12:26

Contraloría aclara que no participa en actividades de carácter electoral

La Contraloría General aclaró que ni el contralor ni la institución participan en actividades electorales y reiteró su compromiso con la transparencia.

Contraloría niega participación en temas electorales

Contraloría niega participación en temas electorales

Contraloría General

Contraloría niega participación en temas electorales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContraloriaPma/status/1986112404967534843&partner=&hide_thread=false

En un comunicado, la entidad enfatizó que dichas publicaciones carecen de fundamento y buscan desinformar a la ciudadanía, desviando la atención del trabajo técnico y fiscalizador que realiza la Contraloría conforme a su mandato constitucional.

La institución recordó que su labor se centra en garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, en beneficio de todos los panameños, y reafirmó su compromiso con la imparcialidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hallan cuerpo sin vida en el sector de Las Paredes, 24 de Diciembre

MiAmbiente decomisa armas y carne de fauna silvestre durante operativo en San San Pond Sak

Migración retiene a dos extranjeras durante operativo en puesto de control de Antón

Recomendadas

Más Noticias