Contraloría aclara que no participa en actividades de carácter electoral

La Contraloría General de la República reiteró que ni el contralor ni la institución participan en actividades de índole electoral, tras la circulación de mensajes en redes sociales que sugieren lo contrario.

Contraloría niega participación en temas electorales

La Contraloría General de la República reitera que ni el Contralor ni la Institución participan en actividades de carácter electoral.



Los mensajes que sugieren lo contrario carecen de fundamento y buscan desinformar a la ciudadanía, desviando la atención del trabajo técnico y… pic.twitter.com/9s9Pvn9huO — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) November 5, 2025

En un comunicado, la entidad enfatizó que dichas publicaciones carecen de fundamento y buscan desinformar a la ciudadanía, desviando la atención del trabajo técnico y fiscalizador que realiza la Contraloría conforme a su mandato constitucional.

La institución recordó que su labor se centra en garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, en beneficio de todos los panameños, y reafirmó su compromiso con la imparcialidad y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.