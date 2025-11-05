Prohíben desfilar a docentes separados en Colón

En la provincia de Colón, un grupo de docentes separados del sistema educativo denunció que no se les permitió participar en los desfiles patrios del 5 de noviembre, realizados en conmemoración de la gesta de 1903, que consolidó la separación de Panamá de Colombia.

Según declaraciones del dirigente Felipe Cabezas, alrededor de 60 educadores —quienes habían sido separados temporalmente de sus cargos durante las protestas registradas a inicios del año contra la Ley 462— se presentaron debidamente uniformados y organizados para participar en los actos protocolares, pero no fueron autorizados a desfilar.

Ministra Molinar conversa con docentes separados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986124185748561973&partner=&hide_thread=false Un incidente se registró este miércoles durante los desfiles patrios en la provincia de Colón, cuando cerca de 60 docentes que fueron destituidos durante las protestas se alistaban para desfilar en forma de protesta, sin embargo, la Policía Nacional se los impidió.



La ministra… pic.twitter.com/bfiMmzFnDP — Telemetro Reporta (@TReporta) November 5, 2025

Cabezas señaló que las unidades de control de multitudes impidieron el ingreso de los docentes al área del desfile, a pesar de que, según indicó, cumplían con los requisitos establecidos por las autoridades para participar en las celebraciones patrias.

Por su parte, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, sostuvo una reunión con los docentes involucrados, con el propósito de dialogar y mitigar los conflictos generados tras el incidente, reafirmando la disposición del MEDUCA de mantener un canal de comunicación abierto con los gremios educativos.