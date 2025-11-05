MiAmbiente decomisa armas y carne de fauna silvestre durante operativo en San San Pond Sak

Durante un patrullaje acuático realizado en el marco del Plan Operativo Especial Fiestas Patrias 2025, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) abordó una embarcación en la laguna de Changuinola, donde se encontraron tres armas de fuego, dos calibre 22 y una de calibre no identificado, además de redes y otros objetos sospechosos.
Los infractores fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes por delinquir dentro de un área protegida. En Panamá, el saíno está protegido por la Ley No. 24 de 1995 (Ley de Vida Silvestre) y el Decreto No. 051 de 2008, al ser considerada una especie vulnerable.