MiAmbiente prohíbe el uso de plásticos y poliestireno en áreas protegidas de Panamá.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió una resolución que prohíbe el ingreso de artículos plásticos y de poliestireno expandido de un solo uso en todas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La medida aplica para visitantes, guías, operadores turísticos, voluntarios, investigadores, contratistas y personal del propio ministerio, tanto administrativo como operativo, además de otros servidores públicos.}
La resolución establece que solo podrán utilizarse envases, recipientes y utensilios reutilizables, biodegradables o compostables, fabricados con materiales de bajo impacto ambiental, como vidrio, acero inoxidable, cartón certificado o bambú.