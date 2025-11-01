Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 10:20

MiAmbiente prohíbe el uso de plásticos y poliestireno en áreas protegidas de Panamá

MiAmbiente establece que solo podrán utilizarse envases, recipientes y utensilios reutilizables, biodegradables o compostables.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió una resolución que prohíbe el ingreso de artículos plásticos y de poliestireno expandido de un solo uso en todas las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Entre los artículos restringidos se incluyen botellas plásticas desechables, vasos, platos, cubiertos, bandejas o recipientes de poliestireno, así como bolsas, empaques, envoltorios de materiales no biodegradables y carrizos.

La medida aplica para visitantes, guías, operadores turísticos, voluntarios, investigadores, contratistas y personal del propio ministerio, tanto administrativo como operativo, además de otros servidores públicos.}

La resolución establece que solo podrán utilizarse envases, recipientes y utensilios reutilizables, biodegradables o compostables, fabricados con materiales de bajo impacto ambiental, como vidrio, acero inoxidable, cartón certificado o bambú.

