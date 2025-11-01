Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 14:17

Contraloría refuerza operativos para detectar mal uso de fondos públicos en el país

Funcionarios de la Dirección de Fiscalización de la Contraloría desarrollan operativos de control a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

Funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General desarrollan operativos de control y verificación en diferentes puntos del país, a fin de detectar el posible uso inadecuado de los recursos públicos.

