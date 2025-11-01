Contraloría refuerza operativos para detectar mal uso de fondos públicos en el país

Funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalización de la Contraloría General desarrollan operativos de control y verificación en diferentes puntos del país, a fin de detectar el posible uso inadecuado de los recursos públicos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984696847697350831&partner=&hide_thread=false
Funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalización de la @ContraloriaPma desarrollan operativos de control y verificación en diferentes puntos del país, a fin de detectar el posible uso inadecuado de los recursos públicos.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2025
La entidad insta a realizar sus denuncias a través… pic.twitter.com/wqpuFM3wgP