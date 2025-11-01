Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 13:19

Funcionario de la CSS es aprehendido por presunto delito de corrupción

La aprehensión del funcionario de la CSS fue realizada por el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Ana Canto
Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), por su presunta vinculación con un delito de corrupción.

Durante la diligencia, a esta persona se le decomisaron B/.800.00 en efectivo y documentos relacionados con el caso, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

