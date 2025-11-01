Funcionario de la CSS es aprehendido por presunto delito de corrupción.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), por su presunta vinculación con un delito de corrupción.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984679638614864357&partner=&hide_thread=false
Un funcionario de la CSS fue aprehendido por unidades del @senafrontpanama por su presunta vinculación al delito de corrupción.— Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2025
Se le decomisaron B/.800 y documentos vinculados al caso, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público.pic.twitter.com/I2dqC1FWpj