CHIRIQUÍ Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 16:08

Policía Nacional captura a mujer por agredir con un rastrillo a su pareja en Barú, Chiriquí

La Policía Nacional aprehendió a la mujer por presuntamente agredir a su pareja en Barú, provincia de Chiriquí.

Por Ana Canto

Una mujer fue aprehendida por la Policía Nacional tras presuntamente agredir a su pareja con un rastrillo, causándole varias heridas en el rostro, brazos y espalda, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

La entidad detalló que la mujer está requerida por el delito contra el orden jurídico, familiar y estado civil en su modalidad de violencia doméstica, en perjuicio de su pareja.

