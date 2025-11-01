Policía Nacional captura a mujer por agredir con un rastrillo a su pareja en Barú, Chiriquí

Una mujer fue aprehendida por la Policía Nacional tras presuntamente agredir a su pareja con un rastrillo, causándole varias heridas en el rostro, brazos y espalda, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.
