Aprehenden en Coclé a hombre vinculado con distribución de material de abuso sexual infantil. Ilustrativa

Por Ana Canto Un hombre sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil fue aprehendido en la provincia de Coclé, durante la Operación Laredo, desarrollada por las autoridades de Panamá en colaboración con Estados Unidos.

La Policía Nacional informó que las investigaciones iniciaron en enero de 2025, luego de que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) aportara información sobre publicaciones realizadas por un ciudadano panameño en sitios de la web oscura utilizados para la explotación infantil en línea.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse