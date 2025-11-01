Coclé Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 14:34

Aprehenden en Coclé a hombre vinculado con distribución de material de abuso sexual infantil

La aprehensión se realizó en Coclé durante una operación desarrollada por las autoridades de Panamá en colaboración con Estados Unidos.

Ana Canto
Ana Canto

Un hombre sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil fue aprehendido en la provincia de Coclé, durante la Operación Laredo, desarrollada por las autoridades de Panamá en colaboración con Estados Unidos.

La Policía Nacional informó que las investigaciones iniciaron en enero de 2025, luego de que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) aportara información sobre publicaciones realizadas por un ciudadano panameño en sitios de la web oscura utilizados para la explotación infantil en línea.

Durante el operativo, se decomisó equipo tecnológico que, tras su inspección, reveló la presencia de material de abuso sexual de menores de edad.

