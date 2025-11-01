Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 12:26

Jubilados y pensionados continuarán recibiendo sus pagos de noviembre la próxima semana

La CSS recordó que los jubilados y pensionados deben presentar la cédula de identidad personal vigente para efectuar el cobro.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este jueves 6 de noviembre continuará con el primer pago del mes de noviembre a jubilados y pensionados, en los centros de cobro habilitados por la institución.

La entidad recordó que es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente y en buen estado para poder realizar el cobro.

Vea el calendario oficial de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Noviembre

ACH

  • Viernes 31 de octubre y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

