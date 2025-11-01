Jubilados y pensionados continuarán recibiendo sus pagos de noviembre la próxima semana.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este jueves 6 de noviembre continuará con el primer pago del mes de noviembre a jubilados y pensionados, en los centros de cobro habilitados por la institución.
Vea el calendario oficial de la CSS aquí.
Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre
Noviembre
ACH
- Viernes 31 de octubre y jueves 20 de noviembre
Cheques
- Jueves 6 y viernes 21 de noviembre
Diciembre
ACH
- Viernes 5 y 19 de diciembre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de diciembre
Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025
En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.