Jubilados y pensionados continuarán recibiendo sus pagos de noviembre la próxima semana.

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este jueves 6 de noviembre continuará con el primer pago del mes de noviembre a jubilados y pensionados, en los centros de cobro habilitados por la institución.

La entidad recordó que es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente y en buen estado para poder realizar el cobro.

