Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en noviembre. CSS

Por Ana Canto Este viernes 31 de octubre inician los pagos de noviembre para los jubilados y pensionados del país que cobran sus dineros a través de Acreditación Bancaria (ACH). La entrega de cheques se realizará en los centros de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Vea el calendario oficial de la CSS aquí.

