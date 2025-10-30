Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 17:57

Calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados en noviembre

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados de Panamá recibirán dos bonos por parte de la CSS.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 31 de octubre inician los pagos de noviembre para los jubilados y pensionados del país que cobran sus dineros a través de Acreditación Bancaria (ACH). La entrega de cheques se realizará en los centros de cobro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Noviembre

ACH

  • Viernes 31 de octubre y jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Bonos para jubilados y pensionados en diciembre 2025

En el mes de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán dos bonos por parte de la CSS: el primero es el bono permanente, que equivale a B/. 40.00; y el segundo corresponde al bono de fin de año que la entidad otorga tradicionalmente a este grupo.

