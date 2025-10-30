Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 17:13

Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026

El Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026, a fin de proteger a las comunidades cercanas a la cuenca.

Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026.

Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026, a fin de proteger a las comunidades, garantizar la navegación y preservar los recursos hídricos.

"A pocos días de iniciar el mes de noviembre, tradicionalmente el más lluvioso en la Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP), los controles y monitoreos en los lagos Gatún y Alhajuela indican que se encuentran cerca de sus niveles máximos operativos, lo que limita su margen de almacenamiento ante la eventualidad de que presente algún fenómeno que origine lluvias por encima de lo esperado", indica una nota del Canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984017221325353155&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente inicia plan de manejo y rescate de cocodrilos en la Bahía de Panamá

Asamblea aprueba emisión de monedas conmemorativas del Palacio de las Garzas y la Primera Dama

Estos son los ganadores del sorteo de la Lotería Fiscal de este 30 de octubre

Recomendadas

Más Noticias