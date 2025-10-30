El Canal de Panamá inicia Temporada de Control de Inundaciones 2025-2026, a fin de proteger a las comunidades, garantizar la navegación y preservar los recursos hídricos.

"A pocos días de iniciar el mes de noviembre, tradicionalmente el más lluvioso en la Cuenca Hidrográfica del Canal (CHCP), los controles y monitoreos en los lagos Gatún y Alhajuela indican que se encuentran cerca de sus niveles máximos operativos, lo que limita su margen de almacenamiento ante la eventualidad de que presente algún fenómeno que origine lluvias por encima de lo esperado", indica una nota del Canal.