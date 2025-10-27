Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 10:36

CSS aclara funcionamiento de elevadores en el Complejo Hospitalario

La CSS confirma que la mayoría de los elevadores del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid funcionan con normalidad; un equipo está en reparación.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tras la denuncia difundida en redes sociales sobre elevadores supuestamente dañados en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, la Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado aclarando que la mayoría de los elevadores están funcionando con normalidad.

CSS confirma funcionamiento de los elevadores en el Complejo

El comunicado de la institución detalla que el domingo pasado se registró una falla técnica en un elevador del área de La Especializada, el cual ya está siendo reparado por personal especializado, garantizando así la seguridad y movilidad de pacientes y visitantes.

La CSS recordó que los servicios del hospital continúan operando con normalidad y que se mantienen los protocolos de mantenimiento para garantizar la funcionalidad de los equipos dentro del complejo hospitalario.

