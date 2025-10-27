Colón Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 10:18

Día del estudiante en Panamá: Abigail Abrahams será ministra de Educación por un día

La estudiante Abigail Abrahams asumirá el rol de ministra de Educación el 27 de octubre por el Día del Estudiante, destacando la participación juvenil.

Día del estudiante en Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La joven Abigail Abrahams, estudiante del Instituto Benigno Jiménez Garay en la provincia de Colón, asumirá el rol de ministra de Educación este lunes 27 de octubre, con motivo de la celebración del Día del Estudiante.

Abigail Abrahams será ministra de Educación por un día en el día del estudiante

La información fue confirmada por la encargada del Ministerio de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar, quien destacó la importancia de reconocer la labor estudiantil y promover la participación de los jóvenes en las actividades educativas y cívicas del país.

El Día del Estudiante se celebra en distintas fechas alrededor del mundo, en conmemoración de diversos eventos históricos que resaltan la lucha estudiantil y la importancia de la educación como motor de desarrollo y transformación social.

