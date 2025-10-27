Panamá acoge reunión anual de Centros de Instrucción de Aviación Civil de Sudamérica de la OACI.

El Instituto Superior de Formación Profesional Aeronáutica (ISFPA), a través de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), es sede de la reunión anual de los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región Sudamericana de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), encuentro que reúne a representantes de los Estados miembros para fortalecer las estrategias de capacitación y desarrollo del talento humano en el ámbito aeronáutico.

La reunión, enmarcada en los 50 años del Instituto, está relacionada con el análisis de las actividades realizadas por los CIAC para incrementar la capacitación del personal aeronáutico en los Estados. Considerando que la formación es fundamental en todas las áreas para que los servicios brindados sean ejecutados con una mejora continua, esta reunión es transversal a todos los objetivos estratégicos de la OACI.

El capitán Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, destacó que “esto representa una oportunidad para reflexionar sobre el papel esencial de la formación aeronáutica en el desarrollo sostenible y seguro de la aviación, y sobre la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados en materia de capacitación técnica y profesional.”

WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.40.36 PM Capitán Rafael Bárcenas Chiari, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil. Cortesía

En la ceremonia estuvieron presentes Jorge Armoa, oficial regional de la Oficina Suramericana de la OACI para temas de gestión e información aeronáutica, medio ambiente, capacitación y meteorología; Olimpia Lynch, directora regional de la TSA; Abdel Martínez Espinosa, subdirector de la AAC; Víctor Gorday, secretario general de la AAC; Liz Urriola, directora del Instituto Superior de Formación Aeronáutica, Jaime Binder, Secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región Sudamericana (CIAC/23).

Añadió además que “los CIAC constituyen el pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales de la región: el déficit de personal especializado, el relevo generacional y la adaptación a nuevas tecnologías, además de alinear esfuerzos y estrategias para promover una capacitación moderna, innovadora y ajustada a las exigencias del próximo quinquenio.”

Mientras que, Armoa, expresó que se reúnen con los directores de los CIAC para enfrentar retos como la sostenibilidad de la aviación, los afectos de la aviación sobre el medio ambiente y la formación de nuevos profesionales en todas las áreas de la aviación, que no es solo son pilotos y tripulantes de cabina, sino de controladores aéreos, oficial de gestión de información aeronáutica, diseñadores de espacio aéreo, medicina y derecho aeronáutica, mecánicos, entre otros.

“En Panamá, estamos viendo la reorganización del espacio aéreo y la reinauguración de los centros de instrucción, que son pasos importantes y que nos indican que vamos en el camino correcto para crear competencias y enfrentar los futuros retos”, manifestó.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.40.35 PM En la ceremonia estuvieron presentes Jorge Armoa, oficial regional de la Oficina Suramericana de la OACI. Cortesía

Adicionalmente, precisó que, gracias al apoyo y la cooperación de la TSA, seguimos avanzando en la formación de inspectores y auditores nacionales AVSEC, contribuyendo así al desarrollo de capacidades técnicas y al cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de seguridad de la aviación.

Este encuentro promueve la revisión de los programas de entrenamiento y capacitación, con el fin de encarar la innovación y los retos de la aviación en todas las áreas durante el próximo quinquenio.

Asimismo, se busca dar mayor impulso al Programa NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) en la Región Sudamericana de la OACI.

Esta reunión anual constituye un espacio de rendición de cuentas, evaluación, preparación y seguimiento del plan de trabajo de los CIACS, para alinear sus actividades a las iniciativas del GAT (Global Aviation Training), en relación con los programas TRAINAIR Plus y NGAP, y con las necesidades de capacitación de los Estados respecto a la implementación de mejoras en la provisión de servicios en las diferentes áreas de la aviación.

Durante la sesión, los CIACS también se informará sobre las actividades realizadas durante el año, mientras que la OACI presenta las recomendaciones derivadas de los simposios anuales.

Con este evento, Panamá reafirma su compromiso con la formación técnica, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades del personal aeronáutico en la región.