IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos de la tormenta tropical Melissa.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que del 24 al 26 de octubre estará vigente un aviso de vigilancia por el paso de la tormenta tropical Melissa, ubicada al sureste de Jamaica, con vientos máximos de 75 km/h.
