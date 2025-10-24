Panamá Nacionales -  24 de octubre de 2025 - 07:58

IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos de la tormenta tropical Melissa

El IMHPA informó que la tormenta tropical Melissa no tendrá incidencia ni efectos directos de consideración sobre Panamá.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que del 24 al 26 de octubre estará vigente un aviso de vigilancia por el paso de la tormenta tropical Melissa, ubicada al sureste de Jamaica, con vientos máximos de 75 km/h.

Debido a su lento desplazamiento y a su posición al sur de las Antillas Mayores, el fenómeno no tendrá incidencia directa sobre el país; sin embargo, está generando un eje de vaguada al norte del territorio y un incremento en la velocidad de los vientos provenientes del oeste y suroeste en sectores de la vertiente del Pacífico, lo que favorecerá eventos de lluvias significativas.

