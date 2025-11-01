Panamá enviará ayuda humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití tras el paso del huracán Melissa

El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), ubicado en Panamá Pacífico , enviará insumos humanitarios a Jamaica, Cuba y Haití, países afectados por el paso del huracán Melissa.

El Ministerio de Gobierno detalló que entre los artículos a despachar se incluyen agua y purificadores, refugios de emergencia (tiendas de campaña y tarpulines), mallas contra mosquitos, medicamentos, equipos de energía solar y de combustión, además de kits de higiene y cocina.

Posteriormente se definirán otros envíos conforme se reciban más detalles de las evaluaciones de daños.

A nivel nacional, la entidad indicó que se brinda atención a las poblaciones afectadas, mientras que en el CLRAH opera un grupo interinstitucional que coordina la movilización de la carga humanitaria hacia las provincias.