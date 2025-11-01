Panamá enviará ayuda humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití tras el paso del huracán Melissa

El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), ubicado en Panamá Pacífico, enviará insumos humanitarios a Jamaica, Cuba y Haití, países afectados por el paso del huracán Melissa.
Posteriormente se definirán otros envíos conforme se reciban más detalles de las evaluaciones de daños.
A nivel nacional, la entidad indicó que se brinda atención a las poblaciones afectadas, mientras que en el CLRAH opera un grupo interinstitucional que coordina la movilización de la carga humanitaria hacia las provincias.