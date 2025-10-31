Donald Trump felicita a Panamá por los 122 años de su separación de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , envió una nota oficial de felicitación al Gobierno de Panamá con motivo de los 122 años de la separación de Panamá de Colombia, que se conmemoran el próximo lunes 3 de noviembre.

En el mensaje, el mandatario estadounidense destacó los lazos históricos y de cooperación que unen a ambos países, reiterando su reconocimiento a la amistad y el compromiso mutuo en materia de desarrollo, seguridad y democracia en la región.

Mediante una nota el mandatario estadounidense, Donald Trump, felicitó a Panamá por sus 122 años de la separación de Panamá de Colombia, los cuales se cumplirán el próximo lunes 3 de noviembre.



Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde escribió: "Agradezco al presidente Donald Trump por sus palabras hacia nuestro país en esta fecha tan significativa para los panameños".

Cada 3 de noviembre, Panamá celebra su separación de Colombia, ocurrida en 1903, fecha que marcó el inicio de su vida republicana y el fortalecimiento de su identidad nacional.