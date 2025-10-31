El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una nota oficial de felicitación al Gobierno de Panamá con motivo de los 122 años de la separación de Panamá de Colombia, que se conmemoran el próximo lunes 3 de noviembre.
En el mensaje, el mandatario estadounidense destacó los lazos históricos y de cooperación que unen a ambos países, reiterando su reconocimiento a la amistad y el compromiso mutuo en materia de desarrollo, seguridad y democracia en la región.
Donald Trump felicita a Panamá por los 122 años de su separación de Colombia
Cada 3 de noviembre, Panamá celebra su separación de Colombia, ocurrida en 1903, fecha que marcó el inicio de su vida republicana y el fortalecimiento de su identidad nacional.