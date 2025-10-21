Ministro de Defensa de Venezuela asegura que Colombia cuenta con apoyo ante "amenazas" de EE.UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este martes que Colombia cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante lo que calificó como “amenazas” por parte de Estados Unidos, luego de que el expresidente norteamericano Donald Trump acusara al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico”.
Contenido relacionado: Colombia denuncia amenaza de "invasión" de EE. UU. y llama a consultas a su embajador
Venezuela se involucra en la nueva tensión
El alto funcionario señaló que las declaraciones de Trump no solo ofenden al presidente Petro, sino también a los ciudadanos colombianos y a las fuerzas militares del país vecino.
Polémica entre Colombia y Estados Unidos
Las declaraciones de Padrino López ocurren en medio de una nueva escalada diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Bogotá por su supuesta inacción en la lucha antidrogas.
El exmandatario también advirtió que su gobierno planea imponer represalias comerciales y acusó directamente a Petro de liderar redes vinculadas al narcotráfico.
El presidente colombiano, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a la política antidrogas estadounidense, especialmente al despliegue militar en el Caribe, cerca de Venezuela, que Washington justifica como parte de una campaña contra el narcotráfico internacional.
FUENTE: EFE