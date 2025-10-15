Estados Unidos Internacionales -  15 de octubre de 2025 - 15:52

Donald Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela

Donald Trump anunció que analiza ataques en tierra contra cárteles de Venezuela, tras operativos navales exitosos en el Caribe contra el narcotráfico.

Donald Trump evalúa ataques terrestres 

Donald Trump evalúa ataques terrestres 

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su gobierno evalúa realizar ataques en tierra contra cárteles del narcotráfico en Venezuela, tras una serie de operativos navales en los que se interceptaron lanchas sospechosas en el Caribe.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump desde el Despacho Oval, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de extender las acciones militares más allá del ámbito marítimo. “Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump desde el Despacho Oval, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de extender las acciones militares más allá del ámbito marítimo.

Donald Trump anunció que analiza ataques en tierra contra cárteles de Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978557983656382651&partner=&hide_thread=false

El mandatario destacó que las operaciones contra el narcotráfico han sido “exitosas” en altamar y que su administración analiza “nuevas estrategias para neutralizar redes criminales en la región”.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que Estados Unidos reforzara su presencia naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas y presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han detallado si existe un plan concreto de intervención terrestre o si se trata de una medida aún en evaluación.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Donald Trump declara el fin de la "larga y dolorosa pesadilla" en Gaza ante el Parlamento israelí

Presidente Donald Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza

Donald Trump anuncia aranceles del 100% a China desde el 1 de noviembre

Recomendadas

Más Noticias