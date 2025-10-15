Donald Trump evalúa ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este miércoles que su gobierno evalúa realizar ataques en tierra contra cárteles del narcotráfico en Venezuela, tras una serie de operativos navales en los que se interceptaron lanchas sospechosas en el Caribe.

Donald Trump anunció que analiza ataques en tierra contra cárteles de Venezuela

El mandatario destacó que las operaciones contra el narcotráfico han sido “exitosas” en altamar y que su administración analiza “nuevas estrategias para neutralizar redes criminales en la región”.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que Estados Unidos reforzara su presencia naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas y presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa ni la Casa Blanca han detallado si existe un plan concreto de intervención terrestre o si se trata de una medida aún en evaluación.

FUENTE: AFP