Donald Trump critica a la revista Time por la foto elegida para su portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó su descontento con la revista Time tras aparecer en su portada, luego del alto al fuego entre Israel y Hamás, criticando la fotografía elegida por el medio al considerar que “no muestra su cabello adecuadamente”.

La imagen seleccionada por la reconocida publicación estadounidense muestra un primer plano contrapicado del mandatario, donde el reflejo del sol en su cabeza genera un halo blanco.

Trump reaccionó con molestia a través de su red social Truth Social, donde escribió: “La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, señaló. Trump reaccionó con molestia a través de su red social Truth Social, donde escribió: “La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, señaló.

Donald Trump reaccionó con molestia a través de su red social

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978108279243870601&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su satisfacción el martes por aparecer en la portada de la revista Time tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, pero criticó la foto elegida por el medio porque no muestra su pelo.



La foto del magnate republicano… pic.twitter.com/GxdQswc160 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2025

El mandatario añadió que el medio “hizo desaparecer” su pelo para añadir “algo flotando sobre mi cabeza que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”. El mandatario añadió que el medio “hizo desaparecer” su pelo para añadir “algo flotando sobre mi cabeza que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”.

Además, reconoció que no le gusta ser fotografiado desde ángulos bajos, afirmando que la imagen “merece ser denunciada”.

Pese a las críticas, el artículo de Time destaca el papel de Trump en el contexto internacional tras el cese al fuego en Medio Oriente, una portada que el expresidente calificó como “un honor con una foto muy mala”.

FUENTE: AFP