Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 15 y jueves 16 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el miércoles 15 de octubre
Herrera
- Puerto de la Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
Chiriquí
- Cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.
Colón
- Gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.
Los Santos
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Veraguas
- Cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.
Panamá Oeste
- Cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
- Escuela de Chicá, distrito de Chame.
Panamá Este
- Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
- Predios de la Junta Comunal de la Isla Pedro González, distrito de Balboa.
Agroferia del IMA para el jueves 16 de octubre
Herrera
- Estacionamiento de IDIAP, corregimiento de Divisa, distrito de Santa María
Chiriquí
- Municipio de Río Sereno, distrito de Renacimiento.
Darién
- Cancha techada de la comunidad de Yaviza, distrito de Pinogana
Panamá
- Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre distrito de Panamá.
Coclé
- Cancha techada de San Roque, corregimiento de Aguadulce cabecera, distrito de Aguadulce
Panamá Oeste
- Junta Comunal de Sorá, distrito de Chame.
Los Santos
- A un costado de la iglesia San Juan Bautista, distrito de Macaracas.
Veraguas
- Cancha Municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.