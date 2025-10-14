Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 15:23

Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Los consumidores que participen en las agroferias del IMA, deberán llevar sus bolsas reutilizable y cédula de identificación personal.

IMA agroferias

IMA agroferias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el miércoles 15 y jueves 16 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el miércoles 15 de octubre

Herrera

  • Puerto de la Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.

Colón

  • Gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.

Los Santos

  • Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

Veraguas

  • Cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.

Panamá Oeste

  • Cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
  • Escuela de Chicá, distrito de Chame.

Panamá Este

  • Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
  • Predios de la Junta Comunal de la Isla Pedro González, distrito de Balboa.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1977790464553095325?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977790464553095325%7Ctwgr%5E939ff32b54f14e77359c21582de86d19335fa618%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17604727605707490&partner=&hide_thread=false

Agroferia del IMA para el jueves 16 de octubre

Herrera

  • Estacionamiento de IDIAP, corregimiento de Divisa, distrito de Santa María

Chiriquí

  • Municipio de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Darién

  • Cancha techada de la comunidad de Yaviza, distrito de Pinogana

Panamá

  • Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre distrito de Panamá.

Coclé

  • Cancha techada de San Roque, corregimiento de Aguadulce cabecera, distrito de Aguadulce

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Sorá, distrito de Chame.

Los Santos

  • A un costado de la iglesia San Juan Bautista, distrito de Macaracas.

Veraguas

  • Cancha Municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
  • Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1978145744990224814&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del martes 14 y miércoles 15 de octubre

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

Agroferias del viernes 10 de octubre: alimentos a bajo costo en más de seis provincias

Recomendadas

Más Noticias