Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 16:19

Calendario PASE-U 2025: en estos lugares se pagará la beca este miércoles 15 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el miércoles 15 de octubre en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

Calendario PASE-U 2025.

Calendario PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 15 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: PASE-U 2025: IFARHU suspende pagos en algunas escuelas de Veraguas

Lugares de pago del PASE-U para el 15 de octubre

Provincia de Colón

  • Donoso: Coclé del Norte

Provincia de Darién

  • Paya
  • Púcuro
  • Boca de Cupe
  • Camogantí
  • Tucutí

Arraiján

  • Burunga
  • Vista Alegre - Vacamonte

La Chorrera

  • Barrio Balboa

Soná - Veraguas

Las Palmas

  • Las Palmas, cabecera
  • Lolá
  • Corozal
  • Manuel Amador Terrero
  • Puerto Vidal
  • El María
  • Zapotillo
  • El Rincón

Santiago

  • Distrito de Cañazas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
En esta nota:
Seguir leyendo

Denuncian irregularidades en pago del PASE-U en la Escuela Miguel Alba

Calendario PASE-U 2025: pagos programados para el martes 14 de octubre

Calendario de pago del PASE-U: Entrega de Cheque por el IFARHU para este lunes

Recomendadas

Más Noticias