Calendario PASE-U 2025: en estos lugares se pagará la beca este miércoles 15 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 15 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 15 de octubre

Provincia de Colón

Donoso: Coclé del Norte

Provincia de Darién

Paya

Púcuro

Boca de Cupe

Camogantí

Tucutí

Arraiján

Burunga

Vista Alegre - Vacamonte

La Chorrera

Barrio Balboa

Soná - Veraguas

Las Palmas

Las Palmas, cabecera

Lolá

Corozal

Manuel Amador Terrero

Puerto Vidal

El María

Zapotillo

El Rincón

Santiago

Distrito de Cañazas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: