Biblioteca Nacional suspende atención sabatina por falta de fondos

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. ubicado en el Parque Omar, informó que los servicios que ofrece los días sábado quedan suspendidos hasta nuevo aviso, debido a limitaciones operativas ocasionadas por la falta de recursos presupuestarios correspondientes al año fiscal 2025.
Biblioteca Nacional suspende atención al público
A través de un comunicado, la institución detalló que se mantienen a la espera de recibir los fondos necesarios para su funcionamiento regular, lo que permitirá restablecer la atención sabatina una vez se disponga del presupuesto requerido.
Mientras tanto, la atención al público se mantiene de lunes a viernes en su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.