15 de octubre de 2025

Biblioteca Nacional suspende atención sabatina por falta de fondos

La Biblioteca Nacional suspende sus servicios los sábados por falta de presupuesto. Atiende de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. ubicado en el Parque Omar, informó que los servicios que ofrece los días sábado quedan suspendidos hasta nuevo aviso, debido a limitaciones operativas ocasionadas por la falta de recursos presupuestarios correspondientes al año fiscal 2025.

A través de un comunicado, la institución detalló que se mantienen a la espera de recibir los fondos necesarios para su funcionamiento regular, lo que permitirá restablecer la atención sabatina una vez se disponga del presupuesto requerido.

Mientras tanto, la atención al público se mantiene de lunes a viernes en su horario habitual de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

