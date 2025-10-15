CSS digitaliza las recetas médicas: cómo se utilizarán y quiénes las recibirán

El director de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, confirmó que la próxima semana comenzará la implementación de las recetas médicas digitales, las cuales serán enviadas a los pacientes por los doctores a través de dispositivos móviles.

Una vez recibida la receta, el asegurado podrá acudir a la farmacia de los hospitales o policlínicas de la CSS y retirar los medicamentos.

“Ya se acabó el no hay porque la plataforma te va a decir exactamente dónde hay y dónde puedes encontrar. Va a haber un portal donde los doctores van a entrar, debidamente registrados, y ahí tendrán que poner todas las indicaciones necesarias de medicamentos y dónde va a retirar el asegurado. Esa receta una vez que se envía electrónicamente ya va a estar esperando en la farmacia al asegurado”, dijo el director.

Asimismo, se espera que pronto finalice el registro de los médicos que atienden en las instalaciones de salud, para que puedan utilizar la plataforma tecnológica y emitir las recetas electrónicas.

"Así como Mi Retiro Seguro desde un celular, tablet o computadora van a poder consultar, así como los médicos desde su celular, tablet o desde sus oficinas van a poder mandar su receta electrónica a la Caja de Seguro Social", Dino Mon, director de la CSS, sobre Mi Receta Digital. pic.twitter.com/Se6B1vs0rY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2025

CSS: ¿Se eliminarán las recetas físicas?

El director Mon informó que se explicará a la población cómo funcionará el servicio de recetas médicas electrónicas mediante una transmisión en vivo por televisión.

Sobre el posible retiro de las recetas físicas, destacó que será un proceso paulatino, ya que aún se debe evaluar el alcance del nuevo sistema, los avances y la afiliación de los doctores para enviar la documentación de forma electrónica a todos los asegurados.

Se proyecta que, en el futuro, las recetas sean enviadas únicamente en modalidad electrónica.