MINSA y la CSS instalan comisión para evaluar desabastecimiento crítico de medicamentos

El Ministerio de Salud ( MINSA ) y la Caja de Seguro Social (CSS) instaló este miércoles la Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos, creada mediante el Decreto Ejecutivo del 20 de septiembre de 2025. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que las mesas técnicas y legales ya trabajan en la unificación de los listados de medicamentos de ambas instituciones, con el fin de elaborar un listado único de productos que puedan ser declarados de abastecimiento crítico.

“El proceso de distribución también es fundamental para asegurar el abastecimiento en todas las instalaciones de salud. Cada entidad debe administrar de manera adecuada el flujo de medicamentos, y estaremos dando seguimiento cercano a este tema”, señaló Boyd Galindo. “El proceso de distribución también es fundamental para asegurar el abastecimiento en todas las instalaciones de salud. Cada entidad debe administrar de manera adecuada el flujo de medicamentos, y estaremos dando seguimiento cercano a este tema”, señaló Boyd Galindo.

Una vez se declare el desabastecimiento crítico, el Minsa y la CSS estarán facultados para realizar compras conjuntas o individuales, dentro o fuera del país, mediante procedimientos expeditos, garantizando siempre la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos.

Marco legal y alcance del MINSA y la CSS

image

La instalación de esta comisión se sustenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024, que autoriza al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a declarar el desabastecimiento crítico de un medicamento y adoptar medidas preventivas ante su escasez en el sector público.

Para emitir dicha declaración, se requerirá la certificación de las direcciones de abastecimiento e inventarios del Minsa y la CSS, con base en los informes técnicos de sus unidades administrativas.

Entre los criterios de evaluación se considerará si la falta del medicamento representa un alto riesgo para la salud o si las proyecciones de inventario indican una posible agravación de la escasez.

Composición de la Comisión

image

La Comisión está integrada por representantes de los colegios médicos y farmacéuticos, la Federación de Pacientes Crónicos, la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Salud y Economía y Finanzas, y la Caja de Seguro Social.

El acto de instalación, realizado en la sede del Ministerio de Salud, contó con la participación de Dino Mon, director general de la CSS; Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo; y funcionarios del Minsa, junto a miembros de la Comisión Evaluadora y de Desabastecimiento Crítico.

Con la puesta en marcha de esta comisión, el Gobierno busca mejorar la respuesta institucional frente a la escasez de medicamentos esenciales y garantizar que los pacientes del sistema público reciban tratamientos oportunos y continuos.