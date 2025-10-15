Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 17:49

Diputados realizan fiscalización de la Cinta Norteña para evaluar su culminación

Los diputados buscan elaborar un informe técnico que incluya consideraciones legales sobre la culminación de la Cinta Norteña.

Ana Canto
Por Ana Canto

Diputados realizaron una gira de fiscalización en la Cinta Norteña, acompañados por autoridades locales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el patronato, con el objetivo de evaluar su estado y explorar mecanismos para culminar su construcción.

Los comisionados de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional buscan elaborar un informe técnico que incluya consideraciones legales sobre la obra.

