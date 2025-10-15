Diputados realizan fiscalización de la Cinta Norteña para evaluar su culminación

Diputados realizaron una gira de fiscalización en la Cinta Norteña, junto a autoridades locales, el MOP y el patronato, con el objetivo de evaluar su estado y buscar mecanismos para culminarla.



Los comisionados de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la @asambleapa… pic.twitter.com/TVNgtYYqN9