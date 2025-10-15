Diputados realizan fiscalización de la Cinta Norteña para evaluar su culminación

Diputados realizaron una gira de fiscalización en la Cinta Norteña, acompañados por autoridades locales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el patronato, con el objetivo de evaluar su estado y explorar mecanismos para culminar su construcción.
