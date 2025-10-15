Diputados de Vamos presentan demanda de inconstitucionalidad contra el secuestro de bienes de Contraloría

Diputados de la bancada Vamos de la Asamblea Nacional acudieron este miércoles 15 de octubre a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría que permite el secuestro de bienes de funcionarios públicos y particulares.

Para el diputado Roberto Zúñiga, la Contraloría se está extralimitando en sus funciones, y la resolución le otorga “superpoderes” al contralor, Anel Flores, al no cumplirse los procesos correspondientes.

La demanda detalla que se están violando cuatro artículos de la Constitución Política de Panamá.

"Esto es un abuso del poder de parte de las funciones que tiene la Contraloría y del contralor (...) Es una acción que le da poderes al contralor para que, de forma discrecional, pueda atacar tanto a personas particulares y también parte de los servidores públicos", dijo el diputado Luis Duke.