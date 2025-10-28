Japón y EE.UU. prometen una nueva "edad de oro" en su alianza

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron este martes en Tokio el inicio de una “nueva edad de oro” en las relaciones bilaterales entre ambos países, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a la capital nipona.

Contenido relacionado: WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 31 de octubre de 2025

Takaichi, quien se convirtió recientemente en la primera mujer en gobernar Japón, destacó la importancia de fortalecer la cooperación política, económica y de seguridad con Washington, y sorprendió al anunciar que nominará a Trump para el Premio Nobel de la Paz, según informó la Casa Blanca.

“Me gustaría hacer realidad una nueva edad de oro en la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se hagan más fuertes y también más prósperos”, declaró la mandataria japonesa. “Me gustaría hacer realidad una nueva edad de oro en la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se hagan más fuertes y también más prósperos”, declaró la mandataria japonesa.

Japón y Estados Unidos prometen una “nueva edad de oro”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983175259311214688&partner=&hide_thread=false Sanae Takaichi, la nueva primera ministra de Japón, y Donald Trump prometieron este martes una "nueva edad de oro" en sus relaciones bilaterales durante la visita a Tokio del presidente de Estados Unidos.



Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, hizo todo lo posible por… pic.twitter.com/u31726imUJ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

Durante el encuentro, Trump elogió el liderazgo de Takaichi y aseguró que las relaciones entre ambos países se encuentran en su punto más alto.

“Es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primer ministro”, expresó el presidente estadounidense. “Es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primer ministro”, expresó el presidente estadounidense.

Ambos líderes firmaron un acuerdo bilateral destinado a garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras, materiales esenciales para la industria tecnológica y de defensa.

Contexto geopolítico y tensiones con China

El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones con China, que este mes impuso restricciones a las exportaciones de tierras raras y sus derivados, afectando las cadenas de suministro globales.

Ante esta medida, Trump advirtió que podría imponer aranceles del 100% a los productos chinos si Pekín mantiene las limitaciones comerciales.

Tokio fue la segunda escala de la gira asiática de Trump, después de su visita a Malasia y antes de viajar a Corea del Sur, donde se reunirá el jueves con el presidente chino Xi Jinping para abordar temas de comercio y seguridad regional.

FUENTE: AFP