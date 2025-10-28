WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 31 de octubre de 2025

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de teléfonos Android y iPhone, debido a que estos dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y software exigidos por la plataforma de mensajería, propiedad de Meta Platforms.
La medida afectará principalmente a equipos antiguos, cuyos fabricantes han dejado de actualizar sus sistemas operativos, limitando su capacidad para recibir funciones recientes o parches de seguridad esenciales. En los modelos cuyo hardware impide cualquier actualización, la única alternativa será transferir la cuenta a un dispositivo más moderno.
Aunque no se producirá un bloqueo inmediato, la aplicación dejará de recibir actualizaciones y con ello aumentarán los riesgos de pérdida de información y vulneraciones de privacidad.
Dispositivos Android que perderán soporte en WhatsApp
Desde esa fecha, WhatsApp dejará de funcionar en todos los equipos que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores. Entre los principales modelos afectados se encuentran:
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
- Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
- Huawei: Ascend Mate 2.
- HTC: One M8.
Modelos de iPhone afectados
En el caso de Apple, el servicio dejará de estar disponible para dispositivos que operen con iOS 15.1 o versiones anteriores, entre ellos:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Motivo de la decisión
El corte de soporte forma parte de una política global de WhatsApp para mantener altos estándares de seguridad y privacidad. La aplicación incorpora nuevas funciones con frecuencia y requiere que tanto el hardware como el sistema operativo puedan adaptarse a las últimas actualizaciones y cifrados.
La compañía recomendó a los usuarios actualizar sus dispositivos o sistemas operativos lo antes posible para garantizar un uso seguro y sin interrupciones del servicio.