WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 31 de octubre de 2025

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de teléfonos Android y iPhone, debido a que estos dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y software exigidos por la plataforma de mensajería, propiedad de Meta Platforms.

La medida afectará principalmente a equipos antiguos, cuyos fabricantes han dejado de actualizar sus sistemas operativos, limitando su capacidad para recibir funciones recientes o parches de seguridad esenciales. En los modelos cuyo hardware impide cualquier actualización, la única alternativa será transferir la cuenta a un dispositivo más moderno.

Aunque no se producirá un bloqueo inmediato, la aplicación dejará de recibir actualizaciones y con ello aumentarán los riesgos de pérdida de información y vulneraciones de privacidad.

Dispositivos Android que perderán soporte en WhatsApp

Desde esa fecha, WhatsApp dejará de funcionar en todos los equipos que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores. Entre los principales modelos afectados se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5. Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

Moto G (primera generación), Moto E (2014). LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.

Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3. Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2. Huawei: Ascend Mate 2.

Ascend Mate 2. HTC: One M8.

Modelos de iPhone afectados

llamadas por whatsapp NordWood Themes / Unsplash

En el caso de Apple, el servicio dejará de estar disponible para dispositivos que operen con iOS 15.1 o versiones anteriores, entre ellos:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Motivo de la decisión

El corte de soporte forma parte de una política global de WhatsApp para mantener altos estándares de seguridad y privacidad. La aplicación incorpora nuevas funciones con frecuencia y requiere que tanto el hardware como el sistema operativo puedan adaptarse a las últimas actualizaciones y cifrados.

La compañía recomendó a los usuarios actualizar sus dispositivos o sistemas operativos lo antes posible para garantizar un uso seguro y sin interrupciones del servicio.