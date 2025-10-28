Aplicación Actualidad -  28 de octubre de 2025 - 08:26

WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 31 de octubre de 2025

Desde el 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en modelos Android 5.0 o iOS 15.1 e inferiores por falta de soporte y seguridad.

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de operar en diversos modelos de teléfonos Android y iPhone, debido a que estos dispositivos ya no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y software exigidos por la plataforma de mensajería, propiedad de Meta Platforms.

La medida afectará principalmente a equipos antiguos, cuyos fabricantes han dejado de actualizar sus sistemas operativos, limitando su capacidad para recibir funciones recientes o parches de seguridad esenciales. En los modelos cuyo hardware impide cualquier actualización, la única alternativa será transferir la cuenta a un dispositivo más moderno.

Aunque no se producirá un bloqueo inmediato, la aplicación dejará de recibir actualizaciones y con ello aumentarán los riesgos de pérdida de información y vulneraciones de privacidad.

Dispositivos Android que perderán soporte en WhatsApp

Desde esa fecha, WhatsApp dejará de funcionar en todos los equipos que utilicen Android 5.0 o versiones anteriores. Entre los principales modelos afectados se encuentran:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.
  • Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.
  • Huawei: Ascend Mate 2.
  • HTC: One M8.

Modelos de iPhone afectados

En el caso de Apple, el servicio dejará de estar disponible para dispositivos que operen con iOS 15.1 o versiones anteriores, entre ellos:

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Motivo de la decisión

El corte de soporte forma parte de una política global de WhatsApp para mantener altos estándares de seguridad y privacidad. La aplicación incorpora nuevas funciones con frecuencia y requiere que tanto el hardware como el sistema operativo puedan adaptarse a las últimas actualizaciones y cifrados.

La compañía recomendó a los usuarios actualizar sus dispositivos o sistemas operativos lo antes posible para garantizar un uso seguro y sin interrupciones del servicio.

