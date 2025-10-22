Inteligencia artificial: Científicos, políticos e incluido el príncipe Enrique, llaman a frenarla

Más de 700 científicos, personalidades políticas y celebridades, incluido el príncipe Enrique, hicieron un llamado este miércoles para detener el desarrollo de una inteligencia artificial (IA) capaz de superar las capacidades humanas.

La iniciativa, promovida por el Future of Life Institute, organización estadounidense sin fines de lucro, advierte sobre los riesgos potenciales de la superinteligencia artificial y solicita que su desarrollo se detenga hasta lograr un consenso científico y el apoyo de la población.

Entre los firmantes destacan Geoffrey Hinton, Nobel de Física 2024; Stuart Russell, profesor en la Universidad de California en Berkeley; y Yoshua Bengio, profesor en la Universidad de Montreal, considerados creadores de la IA moderna.

Solicitaron frenar el desarrollo de inteligencia artificial

La lista también incluye figuras del mundo tecnológico como Richard Branson (Virgin) y Steve Wozniak (Apple), líderes políticos como Steve Bannon y Susan Rice, asesores religiosos como Paolo Benanti, principal experto en IA del Vaticano, y celebridades como will.i.am y Meghan Markle.

El Future of Life Institute señala que la mayoría de las empresas buscan desarrollar la Inteligencia Artificial General (IAG), que igualaría las capacidades humanas, y eventualmente la superinteligencia, que las superaría.

Para Sam Altman, director general de OpenAI, la superinteligencia podría alcanzarse en cinco años, mientras que Max Tegmark, presidente del instituto, afirma que “construir algo así es inaceptable sin un marco regulatorio”.

