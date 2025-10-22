Embajadores de Austria, Bangladesh y Malta presentan cartas credenciales al canciller Martínez-Acha Vásquez.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vázquez, recibió este martes las copias de las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados ante la República de Panamá: Gerold Vollmer, de Austria; Salahuddin Noman Chowdhury, de la República de Bangladesh; Jonathan Borg, de la República de Malta; y Nicola Jane Stilwell, de Nueva Zelanda.

Durante el encuentro protocolar, los representantes diplomáticos expresaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el intercambio comercial e industrial, así como con el impulso de nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo sostenible y al crecimiento mutuo.

El canciller Martínez-Acha abordó con cada delegación diversos temas de interés común, resaltando la disposición del Gobierno panameño de ampliar sus vínculos internacionales bajo los principios del respeto, la amistad y el multilateralismo.

Recibimos las cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la República de Panamá.



Seguimos fortaleciendo los lazos diplomáticos que promueven el diálogo, la cooperación y el desarrollo compartido entre nuestras naciones.

Con Austria, se destacó la reciente exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo, así como la importancia del Acuerdo de Asociación entre América Latina y la Unión Europea. Ambas partes conversaron además sobre oportunidades académicas y culturales, incluyendo programas de becas, intercambios artísticos y proyectos teatrales.

Con la República Popular de Bangladesh, se reafirmó el interés en fortalecer los mecanismos de cooperación en salud, educación, desarrollo comunitario y respuesta a desastres. Panamá propuso avanzar en alianzas dentro del sector industrial y exportador, mientras que ambas naciones coincidieron en su defensa del multilateralismo como pilar esencial para el desarrollo económico y la cooperación internacional.

Durante el diálogo con la República de Malta, se subrayaron las oportunidades de inversión en el sector farmacéutico, ante el interés de empresas maltesas en expandirse hacia Panamá. También se exploró el intercambio de conocimientos en temas climáticos y educativos, y la promoción de programas de diplomacia cultural.

Por último, con Nueva Zelanda, se resaltó el interés mutuo en avanzar hacia una integración económica más profunda, considerando su papel como observador del Mercosur. Además, se abordaron temas relacionados con el turismo, la cultura y los intercambios académicos, identificándose amplias oportunidades de cooperación.

Finalmente, el Gobierno de Panamá invitó a los cuatro países a adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, una iniciativa que refuerza la seguridad y estabilidad del Istmo. Asimismo, los convocó a participar en Expocomer 2026 y en el II Foro Económico de América Latina, respaldado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará en enero próximo.