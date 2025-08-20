Embajadores de ocho países presentan cartas credenciales al presidente Mulino

Ocho embajadores de diferentes regiones del mundo presentaron este miércoles sus cartas credenciales al presidente de la República, José Raúl Mulino, en un acto protocolar celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas.

Contenido relacionado: Alcalde Mayer Mizrachi y Procurador firman acuerdo para la reinserción social de habitantes de calle

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Con este acto diplomático, los representantes de Israel, Brasil, Suecia, Sudáfrica, Tailandia, Vietnam, Malasia y Eslovaquia iniciaron oficialmente sus funciones como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios acreditados en Panamá.

El presidente Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, quien participó en la ceremonia de acreditación.

Embajadores de ocho países presentan cartas credenciales

image

Tras la entrega de credenciales, cada embajador sostuvo un breve diálogo con el mandatario panameño, abordando los temas de interés común y las oportunidades de cooperación bilateral.

El primero en entregar sus cartas fue Mattanya Cohen, embajador de Israel, seguido por João Mendes Pereira, embajador de Brasil. Posteriormente hicieron lo propio Pontus Mats Petter Rosenberg (Suecia), Beryl Rose Sisulu (Sudáfrica), Vimolbajra Ruksakiati (Tailandia), Nguyen Van Hai (Vietnam), Ahmad Irham Bin Ikmal Hisham (Malasia) y Milan Cigá (Eslovaquia).

Fortalecimiento de relaciones internacionales

El Gobierno destacó que este acto refuerza los vínculos de Panamá con países de América, Europa, Asia y África, y abre la puerta a nuevas oportunidades de cooperación en materia económica, social, cultural y de inversión.