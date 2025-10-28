Uso del celulares en aulas de clases podría ser permitido en Panamá

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la iniciativa de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas de clases en colegios públicos y particulares del país.

El proyecto tiene como propósito fomentar una mejor concentración de los estudiantes durante las clases, además de prevenir el acoso digital y el uso inadecuado de dispositivos móviles dentro de los planteles educativos.

Proyecto busca regular uso de celulares en aulas en Panamá

La iniciativa de ley que busca regular el uso de celulares en las aulas de clase de los colegios públicos y particulares, fue aprobada en primer debate por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.



De acuerdo con los proponentes, la normativa no pretende prohibir el uso total de los celulares, sino establecer lineamientos claros que permitan su utilización con fines educativos o en situaciones de emergencia.

El documento ahora pasará al segundo debate en el pleno legislativo, donde podrían incorporarse nuevas disposiciones relacionadas con la responsabilidad de los centros educativos y la participación de los padres de familia.