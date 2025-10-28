Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ordena ataques en Gaza

El primer ministro de Israel , Benjamín Netanyahu, instruyó al Ejército a ejecutar ataques contundentes en la Franja de Gaza, tras una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado oficial de su oficina.

Netanyahu ordena ataques en Gaza tras recibir restos de rehén

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato "ataques contundentes en la Franja de Gaza" tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que…



La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén, los cuales, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

El gobierno israelí enfatizó que estas acciones buscan responder a las agresiones y proteger la seguridad nacional, mientras la situación en la Franja de Gaza sigue siendo tensa y compleja.