Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu ordena ataques en Gaza

El primer ministro de Israel, ordenó ataques en Gaza luego de recibir restos de un rehén devuelto por Hamás, identificado como un cautivo fallecido en 2023.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instruyó al Ejército a ejecutar ataques contundentes en la Franja de Gaza, tras una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado oficial de su oficina.

Netanyahu ordena ataques en Gaza tras recibir restos de rehén

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén, los cuales, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

El gobierno israelí enfatizó que estas acciones buscan responder a las agresiones y proteger la seguridad nacional, mientras la situación en la Franja de Gaza sigue siendo tensa y compleja.

