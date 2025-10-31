Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 11:58

Cursos del INADEH en noviembre: aprende manualidades, cocina navideña y seguridad laboral

Entre los requisitos para inscribirse en los cursos del INADEH, todos los interesados deben tener más de 18 años.

Cursos del INADEH en noviembre.

Cursos del INADEH en noviembre.

Portal web del INADEH
El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer los cursos disponibles para su último período de clases de 2025, correspondiente al mes de noviembre.

Cursos del INADEH para noviembre

  1. Primeros auxilios - Changuinola
  2. Estimado de materiales de obras - Chiriquí Grande
  3. Interpretación de planos de construcción - Chitré
  4. Procesador de palabras intermedio - El Bongo
  5. Platillos navideños - El Bongo
  6. Habilidades para la vida en lo personal y laboral - Guararé
  7. Tecnología de vinos - La Chorrera
  8. Seguridad industrial y riesgos profesionales - nivel medio - La Chorrera
  9. Seguridad industrial y riesgos profesionales - nivel avanzado - Los Pueblos
  10. Manualidades de navidad - Penonomé y Santiago
  11. Corte de cabello - Santiago
  12. Costos y presupuestos eléctricos - Santiago

Para ver la lista completa de cursos, ingrese aquí: Plataforma de Preinscripción

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del INADEH? Guía paso a paso

  • Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
  • Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
  • Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
  • Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.

Requisitos para inscribirse a los cursos del INADEH

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Ser de nacionalidad panameña o extranjero con cédula E o N.
  • Los menores de 16 y 17 años pueden participar presentando un permiso expedido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del MITRADEL.
