31 de octubre de 2025

¡Confirmado! Pagan bono de fin de año 2024 a servidores públicos del Órgano Judicial

El Tesoro Nacional confirmó el pago del bono de fin de año 2024 a los servidores públicos del Órgano Judicial, previo a las fiestas patrias.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Los servidores públicos del Órgano Judicial recibieron este viernes el pago del bono de fin de año correspondiente a 2024, según confirmó el Tesoro Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este desembolso representa un apoyo económico para los funcionarios del sistema judicial, en vísperas de las fiestas patrias y días de asueto del mes de noviembre.

Servidores del Órgano Judicial reciben bono de fin de año 2024

El pago, que se realiza cada año como reconocimiento al esfuerzo y compromiso del personal, permitirá dinamizar la economía local en el marco de las celebraciones nacionales. Hasta el momento, el MEF no ha detallado los montos individuales del bono, pero se espera que beneficie a todo el personal activo del Órgano Judicial a nivel nacional.

