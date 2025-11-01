Los Santos Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 16:22

MIDES entrega ayuda humanitaria a familias afectadas por inundaciones en Tonosí

El MIDES distribuyó alimentos secos, agua embotellada, kits de aseo personal y artículos de primera necesidad.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en la provincia de Los Santos, trasladó ayuda humanitaria a las familias afectadas por las inundaciones registradas en el distrito de Tonosí.

La asistencia, destinada a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, fue entregada por la directora provincial, Karina de Gracia.

El MIDES distribuyó alimentos secos, agua embotellada, kits de aseo personal y artículos de primera necesidad a los damnificados.

El personal de la institución se movilizó a las zonas afectadas desde el viernes 24 de octubre, cuando se reportaron los primeros aguaceros. Desde entonces, trabajadores sociales y personal operativo elaboran informes que permiten agilizar la entrega oportuna de la ayuda.

De acuerdo con un informe preliminar, más de 237 familias en Tonosí han resultado afectadas por las inundaciones.

