Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 09:44

Bajan los precios de los combustibles en Panamá durante las Fiestas Patrias

De acuerdo con los costos de los combustibles, el litro de la gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos, mientras que el de 91 octanos disminuirá 3 centavos.

Precios de los combustibles en Panamá.

Dawn McDonald - Unsplash
Ana Canto
Para estos días de Fiestas Patrias, desde este fin de semana hasta el 14 de noviembre, los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá registrarán una leve disminución.

El litro de gasolina de 95 octanos bajará 4 centavos, mientras que el de 91 octanos disminuirá 3 centavos.

Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 0.848
  • 91 octanos: 0.816
  • Diésel: 0.814

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 0.851
  • 91 octanos: 0.819
  • Diésel: 0.816

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 0.856
  • 91 octanos: 0.824
  • Diésel: 0.822

Las Tablas

  • 95 octanos: 0.864
  • 91 octanos: 0.832
  • Diésel: 0.830

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 0.872
  • 91 octanos: 0.840
  • Diésel: 0.837

Volcán

  • 95 octanos: 0.874
  • 91 octanos: 0.843
  • Diésel: 0.840

Changuinola

  • 95 octanos: 0.898
  • 91 octanos: 0.866
  • Diésel: 0.864
