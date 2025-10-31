Bajan los precios de los combustibles en Panamá durante las Fiestas Patrias

Para estos días de Fiestas Patrias, desde este fin de semana hasta el 14 de noviembre, los precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá registrarán una leve disminución.
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 0.848
- 91 octanos: 0.816
- Diésel: 0.814
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 0.851
- 91 octanos: 0.819
- Diésel: 0.816
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 0.856
- 91 octanos: 0.824
- Diésel: 0.822
Las Tablas
- 95 octanos: 0.864
- 91 octanos: 0.832
- Diésel: 0.830
Boquete y frontera
- 95 octanos: 0.872
- 91 octanos: 0.840
- Diésel: 0.837
Volcán
- 95 octanos: 0.874
- 91 octanos: 0.843
- Diésel: 0.840
Changuinola
- 95 octanos: 0.898
- 91 octanos: 0.866
- Diésel: 0.864