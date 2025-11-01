Ordenan detención provisional por doble homicidio de un adulto y un bebé en San Miguelito.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por el delito de doble homicidio en perjuicio de un adulto y un bebé de 4 meses, además de tentativa de homicidio en perjuicio de un menor de 3 años.
El hecho ocurrió en el sector de La Fula, en San Miguelito, el pasado 10 de octubre… https://t.co/h6Vi7SpSYP