1 de noviembre de 2025

Ordenan detención provisional por doble homicidio de un adulto y un bebé en San Miguelito

La orden de detención provisional se originó por un asesinato ocurrido el 10 de octubre de 2025 en el sector de La Fula, San Miguelito.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre imputado por el delito de doble homicidio en perjuicio de un adulto y un bebé de 4 meses, además de tentativa de homicidio en perjuicio de un menor de 3 años.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2025 en el sector de La Fula, en el distrito de San Miguelito.

