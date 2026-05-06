Revocan arresto domiciliario por detención provisional en caso del robo de la joyería en la 5 de Mayo

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la medida cautelar de retención domiciliaria y brazalete electrónico impuesta a un ciudadano de 41 años, y ordenó en su lugar la detención provisional por delitos de robo agravado y posesión ilegal agravada de arma de fuego.

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La decisión fue adoptada por los magistrados Yanelka Quijano, Adilio González y José Félix Sánchez, durante una audiencia de apelación celebrada este martes 5 de mayo de 2026.

De brazalete electrónico a detención provisional: giro en caso de robo armado

El tribunal concluyó que la sustentación utilizada en primera instancia para conceder medidas cautelares distintas a la detención no tenía bases sólidas.

La defensa había argumentado razones humanitarias relacionadas con tratamientos médicos y asistencia a citas hospitalarias; sin embargo, los magistrados consideraron que no se demostró que el Sistema Penitenciario no pudiera garantizar la atención médica requerida.

Durante la audiencia también se presentó un informe respaldado por el jefe de neurocirugía del Hospital Santo Tomás, indicando que el imputado:

Fue dado de alta

No se encuentra en peligro

Presenta evolución favorable

Solo requiere medicamentos y controles médicos

Riesgos procesales y vinculación

El Tribunal Superior de Apelaciones determinó además que existen los cuatro riesgos procesales y elementos que vinculan al imputado con los hechos investigados.

La audiencia contó con la participación de:

La fiscal Jennibel Barraza , por el Ministerio Público

, por el Ministerio Público El abogado defensor Omar Davis

El querellante Luis Alberto Armona

La investigación guarda relación con un hecho ocurrido el 23 de abril de 2026 en una joyería ubicada en Plaza 5 de Mayo, donde el imputado y otros dos sujetos presuntamente intentaron cometer un robo a mano armada.