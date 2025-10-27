Panamá Oeste Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 10:58

MiAmbiente recolecta 1,600 kilos de basura en Punta Chame

MiAmbiente, guardaparques y Tortuguias recolectan 1,600 kilos de basura en Punta Chame durante jornada de limpieza y concienciación ambiental.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), junto a guardaparques y el grupo ambiental Tortuguias, realizaron una jornada de limpieza en Punta Chame, logrando recolectar 142 bolsas de desechos inorgánicos, equivalentes a 1,600 kilos de basura.

MiAmbiente y Tortuguias recolectan basura en Punta Chame

La actividad forma parte de las acciones de conservación y educación ambiental promovidas por MiAmbiente, con el objetivo de proteger los ecosistemas costeros y concienciar a la población sobre la importancia de mantener limpias las playas y áreas naturales.

Los participantes destacaron el impacto positivo de estas jornadas, que no solo benefician a la fauna y flora local, sino que también fomentan la responsabilidad ciudadana y la sostenibilidad.

