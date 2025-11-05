Calendario de días feriados en Panamá 2025: el próximo día libre será el 10 de noviembre

El mes de noviembre marca una de las temporadas más esperadas por los panameños: las fiestas patrias, que reúnen varios días feriados en conmemoración de los momentos históricos que dieron forma a la nación.

Calendario de días feriados en Panamá 2025

Según el calendario oficial de feriados en Panamá 2025, el próximo día libre nacional será el lunes 10 de noviembre, fecha en que se celebra el Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido en 1821.

Además de las festividades patrias, el calendario incluye feriados nacionales, conmemoraciones religiosas, carnavales y celebraciones de fin de año, lo que permite a los ciudadanos planificar con anticipación sus vacaciones, actividades familiares o escapadas turísticas.

Estos días de descanso, establecidos por ley, reflejan la identidad, historia y tradiciones del país, y son aprovechados por muchos para recorrer los destinos turísticos de Panamá o participar en los actos cívicos y culturales que se realizan en todo el territorio nacional.