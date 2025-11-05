Panamá Nacionales -  5 de noviembre de 2025 - 08:40

Bono permanente a jubilados y pensionados: pago pendiente y fecha de desembolso

El director de la CSS, Dino Mon, informó que se están realizando las reuniones pertinentes para gestionar el pago del bono permanente.

La Caja de Seguro Social (CSS) gestiona el último pago del bono permanente correspondiente al año 2025, dirigido a jubilados y pensionados, el cual deberá ser desembolsado durante el mes de diciembre, tanto por ACH como mediante cheques.

El monto a pagar equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.

El director de la CSS, Dino Mon, informó que se están realizando las reuniones pertinentes con las entidades estatales vinculadas, a fin de confirmar el tercer pago y garantizar que el desembolso se efectúe dentro del periodo correspondiente para esta población del país.

Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre

Noviembre

ACH

  • Jueves 20 de noviembre

Cheques

  • Jueves 6 y viernes 21 de noviembre

Diciembre

ACH

  • Viernes 5 y 19 de diciembre

Cheques

  • Viernes 5 y lunes 22 de diciembre
