Bono permanente a jubilados y pensionados: pago pendiente y fecha de desembolso

Bono permanente a jubilados y pensionados. MIDES

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) gestiona el último pago del bono permanente correspondiente al año 2025, dirigido a jubilados y pensionados, el cual deberá ser desembolsado durante el mes de diciembre, tanto por ACH como mediante cheques.

El monto a pagar equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.

