Bono permanente a jubilados y pensionados: pago pendiente y fecha de desembolso

La Caja de Seguro Social (CSS) gestiona el último pago del bono permanente correspondiente al año 2025, dirigido a jubilados y pensionados, el cual deberá ser desembolsado durante el mes de diciembre, tanto por ACH como mediante cheques.
El director de la CSS, Dino Mon, informó que se están realizando las reuniones pertinentes con las entidades estatales vinculadas, a fin de confirmar el tercer pago y garantizar que el desembolso se efectúe dentro del periodo correspondiente para esta población del país.
Pagos a jubilados y pensionados para noviembre y diciembre
Noviembre
ACH
- Jueves 20 de noviembre
Cheques
- Jueves 6 y viernes 21 de noviembre
Diciembre
ACH
- Viernes 5 y 19 de diciembre
Cheques
- Viernes 5 y lunes 22 de diciembre