Panamá expone ante la ONU avances en derechos humanos durante su cuarta revisión del EPU

Panamá completó este miércoles 5 de noviembre su cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desarrollado en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, en el marco del 50º período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU.

La viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, presentó el informe destacando los avances alcanzados por Panamá en materia lucha contra la discriminación, la actualización e implementación de protocolos con enfoque de género, la adopción del Plan Integral de Desarrollo de los Pueblos indígenas, estrategias en materia ambiental, la adopción de medidas contra la corrupción, entre otros aspectos.

Asimismo, reiteró el compromiso del país con los derechos humanos, así como su voluntad de continuar fortaleciendo las políticas públicas y los mecanismos institucionales en consonancia con las recomendaciones recibidas.

