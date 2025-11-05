Panamá expone ante la ONU avances en derechos humanos durante su cuarta revisión del EPU

Panamá completó su cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU.

Por Ana Canto Panamá completó este miércoles 5 de noviembre su cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desarrollado en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, en el marco del 50º período de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU.

La viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, presentó el informe destacando los avances alcanzados por Panamá en materia lucha contra la discriminación, la actualización e implementación de protocolos con enfoque de género, la adopción del Plan Integral de Desarrollo de los Pueblos indígenas, estrategias en materia ambiental, la adopción de medidas contra la corrupción, entre otros aspectos.

