Catar Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 12:26

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá por el mes de la patria

Un edificio en Doha en Catar se iluminó con los colores de la Bandera de Panamá en homenaje al mes de la patria, informó el presidente José Raúl Mulino.

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un edificio en Doha, Catar, se iluminó con los colores de la Bandera de Panamá, como muestra de celebración y reconocimiento al mes de la patria.

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985743029626343586&partner=&hide_thread=false

El presidente de la República, José Raúl Mulino, compartió en sus redes sociales el video del momento, destacando el gesto simbólico desde la nación del Golfo que acompaña los festejos patrios panameños.

El encendido tricolor en Catar coincide con las conmemoraciones del 121.º aniversario de la separación de Panamá de Colombia y del Día de los Símbolos Patrios, fechas que reafirman la identidad nacional y el orgullo de los panameños dentro y fuera del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Rey Felipe VI envía carta a José Raúl Mulino por fiestas patrias

Panamá respalda decisión de República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas

Chiquita Panamá reanudará exportación entre diciembre y enero, con oportunidad de empleos

Recomendadas

Más Noticias