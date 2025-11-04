Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá por el mes de la patria

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá

Un edificio en Doha, Catar , se iluminó con los colores de la Bandera de Panamá, como muestra de celebración y reconocimiento al mes de la patria.

Un edificio en Doha, Catar, se iluminó con los colores de la Bandera de Panamá, sumándose a los festejos del mes de la patria. El vídeo fue compartido por el presidente de la República, @JoseRaulMulino, en sus redes sociales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, compartió en sus redes sociales el video del momento, destacando el gesto simbólico desde la nación del Golfo que acompaña los festejos patrios panameños.

El encendido tricolor en Catar coincide con las conmemoraciones del 121.º aniversario de la separación de Panamá de Colombia y del Día de los Símbolos Patrios, fechas que reafirman la identidad nacional y el orgullo de los panameños dentro y fuera del país.