PARLATINO y Catar consolidan alianza parlamentaria ante desafíos globales

En el marco de la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada del 4 al 6 de noviembre en Doha, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) reforzó sus vínculos con el Consejo de la Shura de Catar, consolidando una alianza parlamentaria frente a los desafíos globales.

El presidente del PARLATINO, diputado Rolando González Patricio, sostuvo un encuentro de alto nivel con el presidente del Consejo de la Shura de Catar, Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, y la vicepresidenta del Consejo, Dra. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti.

PARLATINO fortalece alianza parlamentaria con Catar

La delegación latinoamericana también estuvo integrada por el secretario ejecutivo del PARLATINO, Elías A. Castillo G., quien acompañó el diálogo bilateral enfocado en fortalecer la cooperación interinstitucional y ampliar los mecanismos de colaboración legislativa entre ambas regiones.

Durante la reunión, las autoridades abordaron temas de interés común vinculados al contexto internacional actual, incluyendo la cooperación en materia ambiental, económica y política, así como un intercambio de perspectivas sobre la situación en Palestina y las agresiones de Israel en la región, expresando preocupación por sus repercusiones en la paz y la estabilidad global.