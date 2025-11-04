Resultados de auditoría a la mina de Donoso se conocerán en 2026

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que los resultados de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, estarán disponibles durante los primeros meses del año 2026.
Resultados de auditoría a mina de Donoso se conocerán en 2026
La auditoría integral forma parte de las acciones del Gobierno Nacional orientadas a evaluar las condiciones ambientales, técnicas y operativas de la mina tras el cese de actividades extractivas, con el objetivo de asegurar una transición responsable y sostenible en la zona de Donoso.
El MICI reiteró su compromiso con la transparencia del proceso y con la protección de las comunidades y los ecosistemas circundantes, en coordinación con las entidades competentes y los organismos ambientales.