Resultados de auditoría a la mina de Donoso se conocerán en 2026

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que los resultados de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso , provincia de Colón, estarán disponibles durante los primeros meses del año 2026.

"Mientras tanto, el Plan de Gestión Segura ha generado algunos empleos, ya que se requiere contratar mano de obra en el área para mantener las operaciones básicas y garantizar el cuidado ambiental que se necesita. Ya se exportó el material que podía representar un riesgo para el ambiente en ese sitio", señaló el ministro Moltó.

Resultados de auditoría a mina de Donoso se conocerán en 2026

El ministro de Comercio e Industrias, Julio @moltojulio, dio a conocer que en los primeros meses del año 2026 se espera tener los resultados de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso.



La auditoría integral forma parte de las acciones del Gobierno Nacional orientadas a evaluar las condiciones ambientales, técnicas y operativas de la mina tras el cese de actividades extractivas, con el objetivo de asegurar una transición responsable y sostenible en la zona de Donoso.

El MICI reiteró su compromiso con la transparencia del proceso y con la protección de las comunidades y los ecosistemas circundantes, en coordinación con las entidades competentes y los organismos ambientales.