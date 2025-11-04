Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 13:03

Rey Felipe VI envía carta a José Raúl Mulino por fiestas patrias

El Rey Felipe VI felicitó al presidente José Raúl Mulino y al pueblo panameño por las fiestas patrias, reafirmando los lazos de amistad entre ambos países.

El Rey Felipe VI de España junto al presidente Mulino

El Rey Felipe VI de España junto al presidente Mulino

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Rey Felipe VI de España envió una carta al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, con motivo de la celebración de las fiestas patrias, en las que se conmemora la independencia del país.

El Rey Felipe VI de España envía carta por las fiestas patrias de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985753867686932823&partner=&hide_thread=false

En la misiva, el monarca español expresó sus felicitaciones al pueblo panameño y reafirmó los lazos históricos y de amistad que unen a España y Panamá, destacando el compromiso compartido de ambos países con los valores democráticos, el desarrollo y la cooperación bilateral.

El presidente Mulino agradeció el gesto del soberano español, que refleja el buen estado de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, fortalecidas por una agenda de colaboración en materia cultural, económica y educativa.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá respalda decisión de República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas

Chiquita Panamá reanudará exportación entre diciembre y enero, con oportunidad de empleos

Edificio en Doha se ilumina con los colores de la Bandera de Panamá por el mes de la patria

Recomendadas

Más Noticias