Rey Felipe VI envía carta a José Raúl Mulino por fiestas patrias

El Rey Felipe VI de España envió una carta al presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, con motivo de la celebración de las fiestas patrias, en las que se conmemora la independencia del país.

El Rey Felipe VI de España envía carta por las fiestas patrias de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985753867686932823&partner=&hide_thread=false El Rey Felipe VI de España envió una carta al presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, en ocasión de la celebración de las fiestas patrias. pic.twitter.com/g24y7OJFaK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2025

En la misiva, el monarca español expresó sus felicitaciones al pueblo panameño y reafirmó los lazos históricos y de amistad que unen a España y Panamá, destacando el compromiso compartido de ambos países con los valores democráticos, el desarrollo y la cooperación bilateral.

El presidente Mulino agradeció el gesto del soberano español, que refleja el buen estado de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, fortalecidas por una agenda de colaboración en materia cultural, económica y educativa.