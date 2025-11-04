Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2025 - 12:58

Panamá respalda decisión de República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas

Panamá apoya la decisión de República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas y aboga por un foro de diálogo respetuoso y constructivo.

Cancillería de Panamá apoya la decisión de República Dominicana

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña destacó que “Panamá reconoce la importancia de garantizar que este foro hemisférico se realice en un ambiente idóneo, de diálogo constructivo y convivencia respetuosa entre todas las naciones del continente”.

La Cumbre de las Américas reúne a jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio para abordar temas comunes en materia de democracia, desarrollo sostenible, cooperación y derechos humanos.

Panamá reafirmó su compromiso con los principios de integración y respeto mutuo que sustentan este espacio de diálogo entre los países del continente americano.

